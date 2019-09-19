В Амстердамі загинув нідерландський футболіст Келвін Мейнард.

В Амстердамі (Нідерланди) невідомі під’їхали до автомобіля, в якому знаходився футболіст Келвін Мейнард, та відкрили вогонь.

32-річний спортсмен намагався втекти від злочинців, але врізався у будівлю та помер.

Офіцери з найближчого пожежного депо спробували допомогти Келвіну, але його не вдалося повернути до життя.

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До вбивства Мейнарда причетні двоє людей, які після злочину втекли на чорному скутері.

Келвін Мейнард виступав за англійський Бертон та бельгійський Антверпен, а з 2017 року грав у складі Спакенбурга (Нідерланди).

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