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Факти / Спорт

В Амстердамі розстріляли футболіста – злочинцям вдалося втекти

В Амстердамі загинув нідерландський футболіст Келвін Мейнард.

Келвин Мэйнард

В Амстердамі (Нідерланди) невідомі під’їхали до автомобіля, в якому знаходився футболіст Келвін Мейнард, та відкрили вогонь.
32-річний спортсмен намагався втекти від злочинців, але врізався у будівлю та помер.

Офіцери з найближчого пожежного депо спробували допомогти Келвіну, але його не вдалося повернути до життя.

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До вбивства Мейнарда причетні двоє людей, які після злочину втекли на чорному скутері.

Келвін Мейнард виступав за англійський Бертон та бельгійський Антверпен, а з 2017 року грав у складі Спакенбурга (Нідерланди).

Раніше Факти ICTV писали, що воротар збірної Кюрасао Жарзіньо Пітер помер напередодні матчу Ліги націй КОНКАКАФ проти збірної Гаїті.

Джерело: ВВС

Фото: Getty Images

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