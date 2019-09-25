Колишній футболіст збірної Литви Артурас Рімкявічюс знайдений мертвим.

Рекордсмен чемпіонату Литви з футболу Артурас Рімкявічюс пішов з життя у віці 36 років.

Повідомляється, що футболіст вчинив самогубство. Мотиви такого вчинку невідомі. У нього залишилася дружина та двоє дітей.

Читайте: В Далласі застрелили екс-баскетболіста НБА

У 2016 році Рімкявічюс закінчив професійну кар’єру гравця через систематичні травми.

За збірну Литви він провів 7 матчів, в яких забив 3 м’ячі. Також Рімкявічюс відзначився 117 разів у 205 матчах литовського чемпіонату. Йому належить рекорд за кількістю голів за один сезон – у 2012 році він забив 35 м’ячів.

Раніше в Амстердамі загинув нідерландський футболіст Келвін Мейнард.

Фото: FC Šiauliai