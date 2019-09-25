Колишній футболіст збірної Литви Артурас Рімкявічюс знайдений мертвим.
Рекордсмен чемпіонату Литви з футболу Артурас Рімкявічюс пішов з життя у віці 36 років.
Повідомляється, що футболіст вчинив самогубство. Мотиви такого вчинку невідомі. У нього залишилася дружина та двоє дітей.
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У 2016 році Рімкявічюс закінчив професійну кар’єру гравця через систематичні травми.
За збірну Литви він провів 7 матчів, в яких забив 3 м’ячі. Також Рімкявічюс відзначився 117 разів у 205 матчах литовського чемпіонату. Йому належить рекорд за кількістю голів за один сезон – у 2012 році він забив 35 м’ячів.
Раніше в Амстердамі загинув нідерландський футболіст Келвін Мейнард.
Фото: FC Šiauliai
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