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Факти / Спорт

Дівчина-боєць ММА померла у США від аневризми головного мозку

32-річна американка Кеті Коллінз, яка виступала в ММА, померла від аневризми головного мозку.

Кэти Коллинз

32-річна американська боєць Кеті Коллінз, яка виступала у змішаних єдиноборствах, померла напередодні.

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Причиною смерті жінки стала аневризма головного мозку, яка спричинила інсульт.

— Боротьба закінчена. Ти ніколи не припиняла боротися, не здавалися і ми. Я так пишаюся тобою, Кейт. Ми зробили це. Мені пощастило разом з тобою реалізувати твою мрію. Не проміняв би це ні на що інше. Буду сумувати за тобою більше, ніж будь-хто може це уявити, – написав тренер Коллінз Джей Ті Тіллі.

Останній бій Коллінз на прізвисько Червоний драгон провела у 2018 році. Всього на її рахунку в ММА 12 поєдинців (7 перемог та 5 поразок), враховуючи бої в Bellator. У Коллінз залишилося двоє дітей.

Раніше в Далласі застрелили екс-баскетболіста НБА Андре Емметта.

Джерело: Daily Mail

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