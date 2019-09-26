32-річна американська боєць Кеті Коллінз, яка виступала у змішаних єдиноборствах, померла напередодні.

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Причиною смерті жінки стала аневризма головного мозку, яка спричинила інсульт.

— Боротьба закінчена. Ти ніколи не припиняла боротися, не здавалися і ми. Я так пишаюся тобою, Кейт. Ми зробили це. Мені пощастило разом з тобою реалізувати твою мрію. Не проміняв би це ні на що інше. Буду сумувати за тобою більше, ніж будь-хто може це уявити, – написав тренер Коллінз Джей Ті Тіллі.