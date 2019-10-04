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Факти / Спорт

Футболісти Гента застрягли в аеропорту Львова через авіакатастрофу Ан-12

Бельгійський Гент не зміг вилетіти з аеропорту Львова через авіакатастрофу Ан-12 у Львові.

ФК Гент

Бельгійський Гент, який напередодні зіграв матч проти Олександрії у Лізі Європи на Арені Львів у Львові, не зміг вилетіти з аеропорту імені Данила Галицького.

Причиною стала авіакатастрофа літака Ан-12 поблизу львівського летовища.

Читайте: Катастрофа Ан-12: 91 пасажир спізнився на рейс через закриття аеропорту Львів

Внаслідок чого, аеропорт закрив злітну смугу. Жоден літак не зміг вилетіти, зокрема і чартерний рейс з футболістами до Бельгії. Про це повідомив офіційний Twitter індійців.

Нагадаємо, Олександрія та Гент розійшлися нічиєю у матчі другого туру Ліги Європи.

Джерело: KAA Gent

Фото: KAA Gent

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