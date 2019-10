Бельгійський Гент, який напередодні зіграв матч проти Олександрії у Лізі Європи на Арені Львів у Львові, не зміг вилетіти з аеропорту імені Данила Галицького.

Причиною стала авіакатастрофа літака Ан-12 поблизу львівського летовища.

Читайте: Катастрофа Ан-12: 91 пасажир спізнився на рейс через закриття аеропорту Львів

Внаслідок чого, аеропорт закрив злітну смугу. Жоден літак не зміг вилетіти, зокрема і чартерний рейс з футболістами до Бельгії. Про це повідомив офіційний Twitter індійців.

KAA Gent en Europese verplaatsingen… Geen goeie match dit seizoen. We zitten voorlopig vast in Lviv omdat een kleiner vliegtuig crashte net voor de landing in Lviv. https://t.co/vWpPgULrAr… #olegnt

— KAA Gent (@KAAGent) October 4, 2019