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Факти / Україна

Катастрофа Ан-12: 91 пасажир спізнився на рейс через закриття аеропорту Львів

Аеропорт Львів був закритий через аварійну посадку АН-12, у результаті чого 91 пасажир не скористався рейсами МАУ.

Катастрофа Ан-12: 91 пасажир спізнився на рейс через закриття аеропорту Львів

Через авіакатастрофу АН-12 аеропорт Львів був закритий на зліт і посадку, що призвело до затримки місцевого рейсу Львів-Київ. У результаті цього 91 пасажир не полетів рейсами МАУ.

– Рейс авіакомпанії МАУ PS034 Львів – Київ був затриманий до 10.27 за місцевим часом. Відповідно, через запізнення рейсу, 91 пасажир не прилетів в аеропорт Бориспіль вчасно і як наслідок запізнився на рейси МАУ у Нью-Йорк, Пекін, Відень, Гельсінкі, Стамбул, Мюнхен, Париж, Тель-Авів, Рим, Ларнаки, Мілан, Афіни, Брюссель, Дюссельдорф, Франкфурт, Копенгаген, Тбілісі, Єреван, Харків і Одесу, – повідомили у МАУ.

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В авіакомпанії зазначають, що трансфертні пасажири будуть безкоштовно переоформлені на альтернативні найближчі рейси.

– Авіакомпанія МАУ забезпечить пасажирів належною турботою і увагою. Пасажирам далекомагістральних рейсів у Нью-Йорк і Пекін, які змушені будуть затриматися у Києві в очікуванні своїх рейсів, авіакомпанія МАУ забезпечить розміщення у готелі, харчування та трансфер, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що вранці 4 жовтня літак АН-12 був змушений здійснити аварійну посадку, у результаті чого загинули п’ятеро людей, ще троє перебувають у важкому стані.

Джерело: Fly UIA

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