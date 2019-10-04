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Срібний призер Олімпійських ігор Проміс помер у віці 31 року

Федерація футболу Нігерії повідомила про смерть колишнього форварда національної команди Ісаака Проміса у віці 31 року.

Исаак Промис

Колишній футболіст збірної Нігерії Ісаак Проміс помер у віці 31 року.

— Ми з жалем дізналися про раптову смерть екс-форварда збірної Нігерії Ісаака Проміса. Ісаак був капітаном олімпійської збірної на Олімпіаді в Китаї, де команді вдалося завоювати срібні медалі. Зараз наші думки і молитви з родиною Проміса. Нехай його душа спочиває з миром, амінь, – йдеться в повідомленні у Twitter Федерації футболу Нігерії.

Причина смерті Проміса не повідомляється.

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Проміс розпочав свою кар’єру в 2005 році в складі Генчлербірлігі. В різні роки він виступав за турецькі клуби Трабзонспор, Антальяспор та Карабюкспор, а також за катарський Аль-Ахлі.

З 2018 року захищав кольори американської команди з другої за силою національної ліги.

Нагадаємо, колишнього форварда збірної Литви Артураса Рімкявічюса знайшли мертвим.

ФотоTFF 1.Lig

ДжерелоThe NFF

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