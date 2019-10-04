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Факти / Спорт

Турецька поліція змусила німецьких фанатів здати символіку з хрестами

Поліція Стамбула вилучила у німецьких фанатів Боруссії Менхенгладбах символіку через “християнські символи”.

Фанаты Боруссии Менхенгладбах

Істанбул Башакшехір приймав в рамках 2-го туру групового етапу Ліги Європи менхенгладбахську Боруссію (1:1).

Безпосередньо перед стадіоном турецька поліція провела обшуки у німецьких фанатів та вилучила клубну символіку, на якій були пристуні “християнські символи”.

У фанатів Боруссії були прапори з зображенням герба рідного міста, на якому присутнє зображення хреста.

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Спортивний директор Боруссії Макс Еберль вже розкритикував такі дії полісменів, назвавши їх диктаторськими, і заявив, що клуб має намір звернутися до УЄФА.

— Мене дуже засмучує той факт, що в 2019 році в Європі поліція може визначати, які прапори можуть приносити на стадіон. Такого правила не існує, – заявив Еберле.

Також, за його словами, двоє фанатів Боруссії були затримані і перебувають під вартою за звинуваченням у побитті співробітників поліції.

Нагадаємо, вірменські ультрас взяли відповідальність за дрон з сепаратиським прапором на матчі Дюделанж – Карабах.

ДжерелоStuttgarter Zeitung

Фото: Dreamstime

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