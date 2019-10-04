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Факти / Спорт

Вірменські ультрас взяли відповідальність за дрон з прапором на матчі Карабаха

Фанатський рух Перший вірменський фронт взяло на себе відповідальність за інцидент з дроном з сепаратиським прапором під час матчу 2-го туру групового етапу Ліги Європи Дюделанж – Карабах.

Дюделанж - Карабах

Вірменські ультрас з руху Перший вірменський фронт визнали, що саме вони провели провокаційну акцію з дроном під час матчу другого туру Ліги Європи у Люксембурзі між Дюделанжем та Карабахом.

На 31-й хвилині матчу над полем раптово з’явився дрон з сепаратиським прапором Нагірно-Карабахської республіки.

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Обурені футболісти азербайджанської команди спробували збити безпілотник м’ячем, але невдало. Арбітр зупинив зустріч і відвів команди в підтрибунне приміщення. Через 30 хвилин матч відновили.

На сторінці ультрас у Facebook йдеться, що ця “акція” була проведена представниками фанатського руху у Бельгії.

Міністр спорту Люксембурга Ден Керш вже вибачився від імені уряду країни за те, що трапилося на матчі між Дюделанжем та Карабахом.

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