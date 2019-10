Вірменські ультрас з руху Перший вірменський фронт визнали, що саме вони провели провокаційну акцію з дроном під час матчу другого туру Ліги Європи у Люксембурзі між Дюделанжем та Карабахом.

На 31-й хвилині матчу над полем раптово з’явився дрон з сепаратиським прапором Нагірно-Карабахської республіки.

Читайте: Ліга Європи-2019/20: календар та результати матчів

Обурені футболісти азербайджанської команди спробували збити безпілотник м’ячем, але невдало. Арбітр зупинив зустріч і відвів команди в підтрибунне приміщення. Через 30 хвилин матч відновили.

Here are the Qarabag players kicking footballs at a drone carrying the Armenia flag.

Their #UEL match with Dudelange was subsequently suspended pic.twitter.com/PkCpZ0phnN

— World Football Index (@WorldFootballi) October 3, 2019