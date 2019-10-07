Аргентинський футболіст Есекьєль Есперон помер у віці 23 років внаслідок падіння з балкону.

23-річний аргентинський футболіст Есекьєль Есперон помер внаслідок травм отриманих після падіння з балкона на шостому поверсі.

Трагедія сталася близько третьої години ночі в околицях Буенос-Айреса під час вечірки.

Есперон сперся на перила, які не були закріплені належним чином і піддалися під його вагою. Есекьєля доставили до лікарні, де він незабаром помер.

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Поліція почала розслідування інциденту, хоча все вказує на те, що смерть футболіста сталася в результаті нещасного випадку.

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Ezequiel Esperon, miembro querido en la familia Azulgrana. Un abrazo hasta el cielo. pic.twitter.com/o8QkYujyIX — Atlante F.C. (@Atlante) October 6, 2019

Есперон був вихованцем клубу з Буенос-Айреса Олл Бойз. У 2015 році він став гравцем бразильського Інтернасьоналя, а через рік – Греміо. У 2018 році на правах оренди виступав за мексиканську Атланте.

Нагадаємо, колишнього форварда збірної Литви Артураса Рімкявічюса знайшли мертвим.

Фото: Atlante F.C.