Аргентинський футболіст Есекьєль Есперон помер у віці 23 років внаслідок падіння з балкону.
23-річний аргентинський футболіст Есекьєль Есперон помер внаслідок травм отриманих після падіння з балкона на шостому поверсі.
Трагедія сталася близько третьої години ночі в околицях Буенос-Айреса під час вечірки.
Есперон сперся на перила, які не були закріплені належним чином і піддалися під його вагою. Есекьєля доставили до лікарні, де він незабаром помер.
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Поліція почала розслідування інциденту, хоча все вказує на те, що смерть футболіста сталася в результаті нещасного випадку.
Lamentamos profundamente el fallecimiento de Ezequiel Esperon, miembro querido en la familia Azulgrana.
Un abrazo hasta el cielo. pic.twitter.com/o8QkYujyIX
— Atlante F.C. (@Atlante) October 6, 2019
Есперон був вихованцем клубу з Буенос-Айреса Олл Бойз. У 2015 році він став гравцем бразильського Інтернасьоналя, а через рік – Греміо. У 2018 році на правах оренди виступав за мексиканську Атланте.
Нагадаємо, колишнього форварда збірної Литви Артураса Рімкявічюса знайшли мертвим.
Фото: Atlante F.C.