Плоский живіт і заповітні кубики – мрія багатьох. Особливо напередодні літа. Щоб отримати їх необхідно буде попрацювати. Головне, вибрати правильні вправи і додати трохи завзятості.
- Повільний підйом ніг
- Ляжте на спину, підніміть ноги і руки під прямим кутом.
- Відірвіть від підлоги плечі і таз, доторкніться кінчиками пальців до стоп.
- Повільно опуститься назад на підлогу.
- Повторіть 20 разів.
- Підйом рук до ніг
- Ляжте на спину, потім підніміть прямі ноги, а до них руки. Від підлоги повинна відірватися верхня частина спини.
- Намагайтеся доторкнутися руками до ніг.
- Опустіть ноги приблизно на 45 градусів від статі. Притисніть поперек до килимка, при цьому плечі статі не повинні торкнутися.
- Повторюйте рух, підтягшись руками до ніг.
- Виконайте 10 разів.
- V-подібні підйоми корпусу із зігнутими ногами
- Ляжте на підлогу, витягніть ноги, руки повинні бути розташовані вздовж тулуба.
- Підніміть невисоко від підлоги ноги і плечі – це буде ваше вихідне положення.
- Підніміть корпус з прямою спиною і зігнуті в колінах ноги, на підлозі залишається тільки таз.
- Поверніться у вихідне положення і повторіть 25 разів.
Якщо Ви мрієте про прес з кубиками – доведеться добряче попрацювати. Перш за все – потрібно скинути зайвий жир та привести в тонус м’язи. Ось як це зробити:
- Працюйте старанно в залі і поступово збільшуйте інтенсивність. Більшість часу (80%) виконуйте прості базові вправи з вагою. Вони допоможуть побудувати або ж зміцнити м’язи живота.
- Намагайтеся знизити калорійність їжі, яку споживаєте впродовж дня. Але не перестарайтеся. Для повноцінної роботи в залі і для життя потрібна енергія. Без шкоди здоров’ю підуть 250-500 грамів на тиждень (саме грамів,а не по 5-10 кілограмів)
Важливо!
Якщо за тиждень не скинули 250-500 гр. – ще скоротіть кількість їжі. Якщо ж навпаки – пішло забагато – занадто, додайте калорійності в раціон.
Читайте: Як почати тренування з нуля.
З часом у вас з’явиться підвищення апетиту чи навпаки - легке відчуття голоду. Це нормально – ви на правильному шляху! Але контролюйте свій апетит та уникайте крайнощів.
- Вживайте більше білковою їжі та овочів. Це допоможе уникнути відчуття голоду, а також допоможе побудувати чи укріпити м’язи .
- Гарний сон – запорука успіху. Тіло спалює жир та відновлюється саме уві сні. Тож, хронічне недосипання і перевтома можуть завадити створити вам тіло мрії.
Правильний підхід до тренувань допоможе вам швидко привести організм в тонус, зробити прес досить накачаним і отримати струнку фігуру.
Раніше ми писали, як накачатися в домашніх умовах.