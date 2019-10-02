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Факти / Спорт

Як накачатися вдома: 5 порад

Факти ICTV разом із відомим українським фітнес-інструктором Олександром Козачком склали 5 порад, як підкачати своє тіло у домашніх умовах за два місяці.

Як накачатися вдома: 5 порад

Сформувати ідеальне тіло за короткий термін – справа не з легких. Це вимагає не лише бажання, чималої витримки та наполегливості, а й значних витрат – на заняття у спортивній залі та уроки персонального тренера.

Тренажерна зала – найпопулярніше місце, де товстуни перетворюються на атлетів. Утім, за місяць тут потрібно викласти не менше півтисячі гривень. Для підвищення ефективності, не обійтися без персонального тренера, а це ще принаймні 2 тис. У підсумку за кілька місяців виснажливих тренувань набіжить чимала сума. Однак можна обійтися і без тренажерки, замінивши її вправами в домашніх умовах.

Відомий фітнес-експерт, чемпіон з бодібілдингу Олександр Козачок спеціально для Фактів ICTV поділився секретами спортивного вишколу.

Груди та плечі

Найбільш ефективними заняттями для прокачки плечей та грудей є віджимання на брусах або ж від підлоги чи стільців.

–  Для початківців 1-2 підходи близько 10-ти разів, намагаючись збільшувати кількість повторів, – радить Олександр Козачок.

Спина

М’язи спини зміцнять регулярні підтягування на поперечині, яку легко встановити навіть у квартирі. Три підходи по 10 разів – і ефект не забариться. Також аби закріпити м’язи спини, варто додати вправи з гантелями чи гирею.

– Якщо у вас взагалі не виходить виконати цю вправу, вам потрібно просто повисіти на перекладині, щоби зв’язки зміцнілися і потихеньку намагатися підтягуватися, – говорить Козачок.

Живіт

Усім відомо, що м’язи преса діляться на верхній прес, нижній і бічний. Вправи розрізняються залежно від того, яку частину преса ви хочете пропрацювати. Так само, прокачуючи прес, ви завжди задіюєте м’язи спини. Задіяти різні групи м’язів преса дозволяють різні методики і способи тренувати прес і в домашніх умовах. Наприклад, щоб накачати нижній прес в домашніх умовах, достатньо виконувати вправи з підйомом ніг, а щоб накачати верхній прес в домашніх умовах, необхідні вправи з підняттям корпусу.

– Займаємо положення лежачи на спині, виправляємо руки вперед. Головна наша ціль відірвати лопатки від підлоги. Високо підніматися не потрібно, – підкреслює Олександр.

Тож, при правильному виконанні та дотриманні режиму занять, ваше тіло усього за кілька місяців набуде біль-менш привабливої форми. Підкачений торс, груди та рел’єфна спина – для пляжного сезону стануть у нагоді.

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Раніше Факти ICTV розповідали про 5 правил, як не зганьбитися в спортзалі.

Фото: Pixabay

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