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Факти / Спорт

27-річний призер Олімпіади наклав на себе руки у Москві

Срібний призер юнацьких Олімпійських ігор з тенісу Михайло Бірюков наклав на себе руки в Москві.

Михаил Бирюков

У Москві 27-річний призер юнацьких Олімпійських ігор Михайло Бірюков наклав на себе руки.

Тіло спортсмена знайшли у ванній. Лікарі, які прибули за викликом, врятувати Бірюкова не встигли.

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Чому Бірюков вирішив покінчити життя самогубством не повідомляється. За даним фактом проводиться перевірка.

У 2010 році Бірюков на юнацьких Олімпійських іграх у Сінгапурі завоював срібну медаль у парних змаганнях. Професійну кар’єру тенісиста він закінчив у 2012 році. Мати тенісиста Ірина Кісельова – чотириразова чемпіонка світу з багатоборства.

Нагадаємо, аргентинський футболіст Есекьєль Есперон помер у віці 23 років внаслідок падіння з балкону.

ДжерелоКП

Фото: Wikipedia

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