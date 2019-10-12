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Факти / Спорт

Людина вперше пробігла марафон менш ніж за дві години

Кенієць Еліуд Кіпчоге на змаганнях у Відні пробіг марафон менше ніж за дві години, однак цей рекорд не зареєструють.

Людина вперше пробігла марафон менш ніж за дві години

Еліуд Кіпчоге став першим спортсменом, який пробіг марафон менш ніж за дві години, випередивши позначку на 20 секунд.

34-річний кенієць подолав 26,2 милі (42,2 км) за 1 годину 59 хвилин 40 секунд на змаганнях Ineos 1:59 Challenge у Відні, Австрія, в суботу.

Правда, пробіг Кіпчоге не буде визнаний офіційним світовим рекордом марафону, тому що він не брав участі у відкритих змаганнях, а також використовував команду атлетів, які змінювали один одного (пейсмейкерів).

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Офіційний рекорд у марафоні – 2 години 1 хвилина 39 секунд – належить також Кіпчоге. Кенієць встановив його у 2018 році в Німеччині.

Нагадаємо, португальський футболіст Криштіану Роналду побив рекорд за голами в історії відбіркових турнірів чемпіонатів Європи.

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