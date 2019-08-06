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Факти / Спорт

Федерер встановив неймовірний рекорд

Швейцарський тенісист Роджер Федерер встановив чергове досягнення, яке навряд чи хтось поб’є найближчим часом.

Роджер Федерер

Швейцарський тенісист Роджер Федерер записав на свій рахунок чергове досягнення.

37-річний тенісист провів 1000 тиждень в топ-50 рейтингу ATP, що є абсолютним рекордом. Другу сходинку за цим показником посідає американець Джиммі Коннорс, який провів в топ-50 873 тижні. Третій у списку ще один представник США Джон Макінрой (827).

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З нинішніх тенісистів найближчий переслідувач Роджера — Рафаель Надаль (758).

На сьогодні останнім турніром, в якому взяв участь Федерер, був Вімблдон. Швейцарець був близьким, щоб здобути свій 21-титул, однак на тай-брейку у вирішальному сеті поступився сербу Новаку Джоковичу.

Фото: Dreamstime

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