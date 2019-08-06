Швейцарський тенісист Роджер Федерер встановив чергове досягнення, яке навряд чи хтось поб’є найближчим часом.

Швейцарський тенісист Роджер Федерер записав на свій рахунок чергове досягнення.

37-річний тенісист провів 1000 тиждень в топ-50 рейтингу ATP, що є абсолютним рекордом. Другу сходинку за цим показником посідає американець Джиммі Коннорс, який провів в топ-50 873 тижні. Третій у списку ще один представник США Джон Макінрой (827).

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З нинішніх тенісистів найближчий переслідувач Роджера — Рафаель Надаль (758).

На сьогодні останнім турніром, в якому взяв участь Федерер, був Вімблдон. Швейцарець був близьким, щоб здобути свій 21-титул, однак на тай-брейку у вирішальному сеті поступився сербу Новаку Джоковичу.