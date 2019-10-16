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Шостий раз поспіль! Мессі виграв Золоту бутсу

Аргентинський футболіст Ліонель Мессі виграв Золоту бутсу вшосте поспіль.

Шостий раз поспіль! Мессі виграв Золоту бутсу

Нападник Барселони Ліонель Мессі виграв приз найкращого бомбардира європейських чемпіонатів Золоту бутсу.

У минулому сезоні Мессі забив 36 голів у всіх турнірах.

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– Без моїх командних партнерів я б не забив жодного гола. Ця нагорода для всіх, це знак визнання всієї команди, – заявив футболіст.

До слова, це вже шоста поспіль Золота бутса для Мессі.

Раніше Факти ICTV писали, що голкіпер збірної України Андрій Лунін продовжує боротьбу за нагороду найкращому футболістові до 21 року Golden Boy 2019.

Фото: FC Barcelona

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