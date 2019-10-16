Аргентинський футболіст Ліонель Мессі виграв Золоту бутсу вшосте поспіль.
Нападник Барселони Ліонель Мессі виграв приз найкращого бомбардира європейських чемпіонатів Золоту бутсу.
У минулому сезоні Мессі забив 36 голів у всіх турнірах.
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– Без моїх командних партнерів я б не забив жодного гола. Ця нагорода для всіх, це знак визнання всієї команди, – заявив футболіст.
До слова, це вже шоста поспіль Золота бутса для Мессі.
For you, daddy. pic.twitter.com/6DaKpRYJ2K
— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 16, 2019
Раніше Факти ICTV писали, що голкіпер збірної України Андрій Лунін продовжує боротьбу за нагороду найкращому футболістові до 21 року Golden Boy 2019.
Фото: FC Barcelona