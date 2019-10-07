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Факти / Спорт

Мессі може більше не зіграти в Англії через Brexit

Капітан каталонської Барселони Ліонель Мессі ризикує більше не зіграти у футбол на території Англії через судимість.

Лионель Месси

Капітан Барселона Ліонель Мессі ризикує втратити можливість грати за команду у Великій Британії у Лізі чемпіонів та грати з британськими збірними на виїзді за національну команду.

Справа в тому, що Мессі умовно засуджений на 21 місяць позбавлення волі за махінації з податками.

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Іспано-аргентинський паспорт дає гравцю право в’їжджати на територію Великої Британії з умовним терміном, але після завершення процесу Brexit поблажок для громадян ЄС не буде і відвідування Лео британських островів формально буде незаконним.

Є ймовірність, що у майбутньому вирішенню цієї проблеми посприяє УЄФА.

Нагадаємо, ФІФА визнала Мессі найкращим гравцем 2019 року.

Джерело: The Sun

Фото: Dreamstime

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