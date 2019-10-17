Президент УАФ Андрій Павелко у коментарі Фактам ICTV розповів про емоції від виходу збірної на чемпіонат Європи, продовження співпраці з Андрієм Шевченком та про плани на Євро-2020.

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко прокоментував роботу Андрія Шевченка на посаді головного тренера збірної України, а також торкнувся теми майбутнього перебування Шеви як коуча синьо-жовтих та розповів, які команди хотів би бачити суперниками на Євро-2020.

— Коли збірна перемогла Португалію, мені, як і всім, не вірилося. Ми грали проти чинних чемпіонів Європи та переможців Ліги націй і, звичайно, до кінця були переживання про те, як зіграємо. З іншого боку, судячи з того, скільки ми доклали зусиль, щоб у кожного вболівальника був прапор України, щоб була концертна програма, хор Верьовки та феєрверки в кінці – напевно, ми десь все-таки були налаштовані на перемогу і хотіли, щоб наша команда порадувала вболівальників.

— Нарешті вболівальники почали ходити на нашу збірну, а не подивитися на суперника, адже ще довго фанати після свистка не йшли зі стадіону…

— Це вперше в історії, коли наша збірна з домашнього матчу виходить до фінальної частини, і мені приємно, що за мого керівництва асоціацією – це вже другий вихід на чемпіонат Європи. Вперше з це було в Словаччині на виїзді, там неможливо було порадіти в такому масштабі, а перед цим ЧС, коли вийшла футбольна збірна Блохіна – це було в Тбілісі. А зараз це був домашній вихід при українських вболівальниках з усієї країни, які приїхали підтримати збірну.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений UEFA EURO 2020 (@euro2020) 16 Жов 2019 р. о 6:15 PDT

Читайте: Україна перемагає слабку Португалію – європейські ЗМІ про матч у Києві

— В яких містах хотілося б зіграти на Євро?

— Дуже багато міст, але хотілося б зіграти на тих стадіонах, які принесуть нам успіх.

— З якими збірними?

— Я б хотів бачити ті команди, які дадуть можливість нашій збірній максимально пройти на турнірі і досягти максимальних цілей. Ті збірні, які крок за кроком даватимуть їй проявити її найкращу гру.

— Контракт з Андрієм Шевченком закінчується після Євро, будете сідати і обговорювати?

— Звичайно, збираємося поговорити після Євро про майбутнє.

— Тривожно стало, коли з’явилася новина про можливий перехід Шевченка в Мілан?

— Ні на секунду. Я був впевнений на 100%, що він залишиться. По-перше, Андрій мій дуже близький друг і не вчинив би так, принаймні з другом, а з іншого боку, є більш важлива причина – той колектив, який він створив. Залишити його на півдорозі і не довести до логічного кінця – він як футболіст розуміє, Читайте: Цей безглуздий пенальті! Арбітр душив нас з перших хвилин - Караваєв що зарядив наших гравців, об’єднав їх і потім, як дивитися їм та уболівальникам в очі. Я думаю, що це не реально було, не з Андрієм Шевченком. Він дуже порядна, сильна особистість, і для нього ні гроші, ні якісь посили не можуть бути головною складовою в ухваленні рішень. Я був впевнений на 100% і навіть не переживав.

Дивіться відео та огляд матчу, як Україна обіграла Португалію у Києві на переповненому НСК Олімпійський.

Фото: Андрій Павелко