Американський боксер Патрік Дей помер у віці 27 років після нокауту у поєдинку з Чарльзом Конвеллом у Чикаго.

Патрік Дей помер в результаті черепно-мозкової травми, яку він отримав у поєдинку в Чикаго проти Чарльза Конвелла.

Боксери зустрічалися в рамках вечора боксу, головним боєм якого був поєдинок Олександра Усика з Чаззом Візерпсуном. Дей опинився у нокдауні у четвертому та восьмому раундах, а в 10-му його нокаутував Конвелл.

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Рефері відразу викликав на ринг лікарів, які відправили боксера до шпиталю, куди його доставили вже в непритомному стані. Спортсмену провели термінову операцію, після чого Дей впав у кому і вже не приходив до тями.

— Патріку не слід було боксувати, адже він був з хорошої сім’ї, розумний, освічений і мав інші можливості, щоб заробити на життя. Знаючи ризики, з якими стикається кожен боєць, коли виходить на ринг, він все одно вибрав бокс. Це те, що Патрік любив робити. Цим він надихав людей, бокс допомагав йому відчувати себе живим, – розповів промоутер Лу ДіБелла.

Всього Дей Патрік провів 22 поєдинки, в яких 17 разів здобував перемогу (16 нокаутом), зазнав чотирьох поразок та один бій завершився нічиєю.

Раніше 32-річна американка Кеті Коллінз, яка виступала в ММА, померла від аневризми головного мозку.

Джерело: USA Today