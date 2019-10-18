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Факти / Спорт

Піке та Дембеле пропустили тренування, щоб підтримати протести у Каталонії

Захисник Барселони Жерар Піке та хавбек Усман Дембеле перенесли тренування з 18 жовтня на 19-е жовтня, щоб приєднатися до протестів у Каталонії.

Жерар Пике

Футболісти Барселони Усман Дембеле та Жерар Піке висловили солідарність з протестувальниками у Каталонії та приєдналися до страйку проти вироку дев’яти каталонським політикам, які виступають за незалежність регіону від Іспанії та організували референдум про автономію.

Обидва футболісти пропускають через дискваліфікацію матч 9-го туру проти Ейбара, який відбудеться 19 жовтня. У Піке перебір жовтих карток, а Дембеле в останньому матчі отримав червону картку.

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Через протести у Каталонії керівництво Ла Ліги було змушене перенести Класико з 26 жовтня на 18 грудня.

На цей момент у Барселоні через зіткнення постраждав 131 демонстрант, а також 40 представників правоохоронних органів.

Нагадаємо, вулиці Барселони перетворилися на справжнє поле битви між правоохоронцями та демонстрантами.

Джерело: AS

Фото: Dreamstime

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