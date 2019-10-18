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Факти / Спорт

Викликали в Кремль? Хабіб втік з власної прес-конференції у Москві

У Москві зірвалася прес-конференція за участю чемпіона UFC Хабіба Нурмагомедова.

Хабиб Нурмагомедов

17 жовтня у Москві повинна була відбутися прес-конференція за участю чинного чемпіона UFC Хабіба Нурмагомедова. Однак представники російських ЗМІ так і не дочекалися бійця.

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Спершу захід планувався на 11.00, але його перенесли на годину через спізнення одного з учасників прес-конференції Тагіра Уланбекова. Однак через декілька хвилин Нурмагомедов, який очікував початку події разом з усіма, спішно покинув будівлю, сів в авто та поїхав без жодних пояснень.

За однією з версій Нурмагомедов відмовився спілкуватися з пресою через недостатній ажіотаж ЗМІ. За іншою версією, Хабіб спішно поїхав, оскільки в нього була запланована зустріч у Кремлі.

Нагадаємо, Хабіб Нурмагомедов захистив свій чемпіонський титул в легкій вазі у поєдинку з Дастіном Пор’є.

Джерело: Чемпионат

Фото: Getty Images

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