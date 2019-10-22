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Факти / Спорт

Дочка екс-чемпіона Формули-1 померла від передозування наркотиками

У чемпіона Формули-1 1976 року Джоді Шектера померла 21-річна донька Іла.

Умерла дочь Джоди Шектера

Дочка Джоді Шектера, Іла Шектер, померла у віці 21 року.

Дівчина страждала наркотичною залежністю. Відомо, що вона померла уві сні. Основною причиною смерті вважають випадкове передозування наркотиками.

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Іла була п’ятою дитиною з шести в родині Шектера. У заяві родини сказано, що вона повинна була приступити до лікування від наркотичної залежності на наступний день після 17 жовтня, який опинився для неї останнім днем життя.

— Два роки тому у Іли діагностували пухлину мозку, і їй довелося провести операцію. В останні місяці у неї розвинулася епілепсія. Вона програла свою битву з залежністю, намагаючись придушити страх і почуття, які її охоплювали, – сказано в заяві сім’ї.

 

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Допис, поширений Hugo Scheckter (@hugoscheckter)

Також сім’я Шектерів попросила поважати їх право на приватність.

Раніше Факти ICTV писали, що срібний призер юнацьких Олімпійських ігор з тенісу Михайло Бірюков наклав на себе руки в Москві.

ФотоPoppy Scheckter

Джерело: Daily Mail

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