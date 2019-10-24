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Факти / Спорт

Динамо і Копенгаген розійшлися миром в Києві

Динамо зустрічалося з Копенгагеном в рамках матчу 3-го туру групового етапу Ліги Європи.

Динамо Копенгаген

Динамо – Копенгаген – 1:1

Динамо: Бущан, Кендзьора, Попов, Шабанов, Міколенко, Циганков, Сидорчук, Шепелєв, Де Пена (Гармаш, 80), Бесєдін, Вербіч.

Копенгаген: Йонссон, Ов’єдо, Нельссон, Папаяннопулос, Бартолец, Стаге, Зека, Фішер (Томсен, 75), Фальк Єнсен (Варела, 87), Сотіріу, Сантос (Бендтнер, 89).

Голи: Шабанов, 53 – Сотіріу, 2

Динамо зустрічалося з Копенгагеном в рамках матчу третього туру групового етапу Ліги Європи. Зустріч пройшла у Києві на стадіоні НСК Олімпійський та завершилася з рахунком 1:1.

Рахунок у матчі вже на другій хвилині відкрив форвард данської команди Піерос Сотіріу. Підопічним Михайличенка вдалося відігратися лише по перерві. Циганков навісил зі штрафного, а Артем Шабанов головою пробив, встановивши паритет 1:1.

Після трьох турів Динамо та Копенгаген мають у своєму активі по 5 очок.

Нагадаємо, Факти ICTV провели онлайн-трансляцію матчу Динамо Київ – Копенгаген.

Фото: FC Dynamo Kyiv

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