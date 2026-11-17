Цієї ночі Росія атакувала Південний міст чотирма, а Північний міст трьома балістичними ракетами, повідомив президент Володимир Зеленський.

Зеленський про атаки на Південний та Північний мости

Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду, під час якої обговорили ситуацію з логістикою після влучань по мостах в Києві.

– Цієї ночі було чотири балістики по Південному мосту і три по Північному, – зауважив голова держави.

За результатами доповіді визначили необхідні сили та засоби для ліквідації наслідків ударів, а також терміни проведення відновлювальних робіт.

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Крім того, Зеленський обговорив з урядовцями реалізацію програми екстреної підтримки української логістики, про яку раніше домовився з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Прем’єр-міністр доповів про перші рішення Єврокомісії щодо цієї ініціативи. За підсумками обговорення сторони визначили подальші кроки.

Міністерство внутрішніх справ отримало окремі доручення щодо реорганізації транспортних потоків. Зокрема, йдеться про підготовку резервних схем руху транспорту, альтернативних маршрутів і залучення додаткових сил залежно від розвитку ситуації.

Нагадаємо, що внаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 17 листопада було пошкоджено Північний та Південний мости через Дніпро.

Міський голова столиці Віталій Кличко розповів, що наразі фахівці обстежують конструкції, щоб оцінити масштаби руйнувань і визначити, коли можна буде відновити рух транспорту.

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