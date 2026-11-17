Міністерство інфраструктури України розпочинає підготовку проєкту будівництва тунелю під Дніпром у Києві, який має стати альтернативним маршрутом сполучення між берегами столиці.

Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

Тунель під Дніпром у Києві: що відомо

В Україні розпочинають підготовку проєкту будівництва тунелю під Дніпром у Києві. Його розглядають як альтернативу мостовим переходам, які перебувають під загрозою російських атак.

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Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник провів робочу нараду з представниками американської компанії Robbins, під час якої обговорили можливі технологічні рішення та подальші кроки.

— Ворог не припиняє бити по мостах столиці, тому маємо створювати альтернативні маршрути та посилювати стійкість транспортної системи. Це стратегічне рішення, яке впливає не лише на щоденні поїздки людей, а й на роботу підприємств та міську логістику, — зазначив Калашник.

За його словами, підготовку такого проєкту необхідно розпочинати вже зараз.

Ініціативу будівництва тунелю раніше порушив народний депутат Олександр Качура під час Години запитань до уряду.

Як планують будувати тунель під Дніпром

До підготовки проєкту долучилася американська компанія Robbins, яка спеціалізується на виробництві тунелепрохідницького обладнання.

Компанія висловила готовність надати необхідну техніку, організувати навчання українських фахівців та забезпечити технічний супровід.

Перед початком будівництва необхідно визначити маршрут тунелю та його технічні параметри, провести геологічні дослідження й підготувати техніко-економічне обґрунтування.

Також опрацьовують можливості залучення партнерів до фінансування, проєктування та будівництва.

Наступним кроком стане підготовка компанією Robbins пропозицій щодо досліджень, обладнання та потенційних партнерів. На їхній основі проведуть подальші технічні й фінансові розрахунки.

Наразі проєкт перебуває на підготовчому етапі.

Нагадаємо, що у ніч проти 17 листопада російські війська атакували Північний і Південний мости в Києві.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, росіяни випустили по столичних переправах сім балістичних ракет: чотири — по Південному мосту та три — по Північному.

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