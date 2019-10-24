Україна піднялася на три сходинки в оновленому рейтингу Міжнародної федерації футболу.

В оновленому рейтингу ФІФА збірна України піднялася на три позиції та посідає тепер 22-гу сходинку.

Підопічні Андрія Шевченка завдяки перемогам над Литвою та Португалією зуміли достроково оформити путівку на чемпіонат Європи з футболу 2020 року.

Продовжує лідирувати у рейтингу збірна Бельгії, слідом за нею йде Франція, на третьому місці – Бразилія.

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Позиції суперників синьо-жовтих у групі В теж зазнали змін: Португалія втратила одну сходинку і тепер шоста, Сербія (33) піднялася на два місця, Люксембург (96) втратив три позиції, а Литва (132) – одну.



















Збірна України покращила позицію у рейтингу ФІФА / 5 фотографий

Найбільшого регресу у топ-100 рейтингу ФІФА зазнала збірна Ірландії, яка опустилася на вісім позицій, найбільший прогрес спостерігається у національної команди Канади, кленові покращила своє становище на шість пунктів.

Раніше стало відомо, хто напише офіційну музику для Євро-2020.

Фото: УАФ