Андрій Шевченко оголосив список футболістів, яких викликали на матчі збірної України проти Естонії та Сербії.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив список футболістів, які викликані на найближчі матчі команди.

14 листопада у Запоріжжі наші футболісти зіграють товариський матч проти Естонії, а 17 листопада у Белграді вийдуть проти збірної Сербії у рамках кваліфікації до Євро-2020.

Склад збірної України

Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар Донецьк), Андрій Лунін (Вальядолід, Іспанія), Юрій Паньків (Олександрія).

Захисники: Олександр Караваєв, Віталій Миколенко, Артем Шабанов (усі — Динамо Київ), Сергій Болбат, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко (всі — Шахтар Донецьк), Ігор Пластун (Гент, Бельгія), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія).

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Півзахисники: Євген Коноплянка, Марлос, Віктор Коваленко (всі — Шахтар Донецьк), Віталій Буяльський, Віктор Циганков, Володимир Шепелєв, Сергій Сидорчук (усі — Динамо Київ), Андрій Ярмоленко (Вест Хем, Англія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Євген Шахов (Лечче, Італія), Мар’ян Швед (Селтик, Шотландія).

Нападники: Роман Яремчук (Гент, Бельгія), Жуніор Мораес (Шахтар Донецьк).

Нагадаємо, Україна обіграла Португалію у рамках кваліфікації до Євро-2020.