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Хто зіграє проти Естонії та Сербії: Шевченко оголосив склад збірної

Андрій Шевченко оголосив список футболістів, яких викликали на матчі збірної України проти Естонії та Сербії.

Хто зіграє проти Естонії та Сербії: Шевченко оголосив склад збірної

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив список футболістів, які викликані на найближчі матчі команди.

14 листопада у Запоріжжі наші футболісти зіграють товариський матч проти Естонії, а 17 листопада у Белграді вийдуть проти збірної Сербії у рамках кваліфікації до Євро-2020.

Склад збірної України

Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар Донецьк), Андрій Лунін (Вальядолід, Іспанія), Юрій Паньків (Олександрія).

Захисники: Олександр Караваєв, Віталій Миколенко, Артем Шабанов (усі — Динамо Київ), Сергій Болбат, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко (всі — Шахтар Донецьк), Ігор Пластун (Гент, Бельгія), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія).

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Півзахисники: Євген Коноплянка, Марлос, Віктор Коваленко (всі — Шахтар Донецьк), Віталій Буяльський, Віктор Циганков, Володимир Шепелєв, Сергій Сидорчук (усі — Динамо Київ), Андрій Ярмоленко (Вест Хем, Англія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Євген Шахов (Лечче, Італія), Мар’ян Швед (Селтик, Шотландія).

Нападники: Роман Яремчук (Гент, Бельгія), Жуніор Мораес (Шахтар Донецьк).

Нагадаємо, Україна обіграла Португалію у рамках кваліфікації до Євро-2020.

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