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Факти / Спорт

Не встояв! Фанат намагався поцілувати журналістку, чим неабияк розлютив

Перед матчем регулярного чемпіонату НФЛ між Нью-Йорк Джетс та Нью-Інгленд Петріотс стався неприємний інцидент.

Эрин Кейт Долан

Перед матчем Національної футбольної ліги (НФЛ) між Нью-Йорк Джетс та Нью-Інгленд Петріотс репортер Ерін Кейт Долан спілкувалася з фанатом і вочевидь дуже йому сподобалося.

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Хлопець вирішив поцілувати Долан просто під час бесіди. Дівчина відповіла на таку увагу вболівальника сміхом, але пізніше написала пост у Twitter, що інцидент насправді кричущий.

— Дехто думає, що працювати в кадрі – це гламурно. Але іноді це зовсім не так. У кадрі я посміялася над фанатом, який спробував мене поцілувати, але насправді мене це роздратувало. Я не перший репортер, якому довелося зіткнутися з цим. І, на жаль, явно не останній, – написала Кейт.

Ерін Кейт Долан – працює репортером у букмекерській конторі PointsBet Sportsbook. Дівчині 23 роки. Кейт не лише в кадрі виглядає ефектно, але й регулярно тішить своїх прихильників в Instagram знімками.

  • Эрин Кейт Долан
  • Эрин Кейт Долан
  • Эрин Кейт Долан
  • Эрин Кейт Долан
  • Эрин Кейт Долан
  • Эрин Кейт Долан
  • Эрин Кейт Долан
  • Эрин Кейт Долан
  • Эрин Кейт Долан
  • Эрин Кейт Долан
  • Эрин Кейт Долан
  • Эрин Кейт Долан
Не встояв! Фанат намагався поцілувати журналістку, чим неабияк розлютив / 6 фотографий

Сама гра між Джетс та Петріотс завершилася перемогою Нбю-Інгленд з рахунком 33:0.

Раніше Факти ICTV писали про дуель поглядів перед вечором боксу у Польщі. Під час офіційних процедур перед боєм боксерка Єва Бродницька вирішила поцілувати свою суперницю в губи за що нарвалася на неприємності.

ФотоERIN DOLAN

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