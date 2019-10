Перед матчем Національної футбольної ліги (НФЛ) між Нью-Йорк Джетс та Нью-Інгленд Петріотс репортер Ерін Кейт Долан спілкувалася з фанатом і вочевидь дуже йому сподобалося.

Хлопець вирішив поцілувати Долан просто під час бесіди. Дівчина відповіла на таку увагу вболівальника сміхом, але пізніше написала пост у Twitter, що інцидент насправді кричущий.

Some assume being on camera is glamorous. Sometimes it’s not.

I laughed off this fan trying to kiss me at MNF, but I was PISSED! I’m not the first broadcaster to experience this & I won’t be the last, unfortunately.

I truly love what I do, but this field can test you. pic.twitter.com/4kjTDqzd4G

— Erin Kate Dolan (@erinkatedolan) October 23, 2019