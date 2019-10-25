Перед матчем регулярного чемпіонату НФЛ між Нью-Йорк Джетс та Нью-Інгленд Петріотс стався неприємний інцидент.

Перед матчем Національної футбольної ліги (НФЛ) між Нью-Йорк Джетс та Нью-Інгленд Петріотс репортер Ерін Кейт Долан спілкувалася з фанатом і вочевидь дуже йому сподобалося.

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Хлопець вирішив поцілувати Долан просто під час бесіди. Дівчина відповіла на таку увагу вболівальника сміхом, але пізніше написала пост у Twitter, що інцидент насправді кричущий.

— Дехто думає, що працювати в кадрі – це гламурно. Але іноді це зовсім не так. У кадрі я посміялася над фанатом, який спробував мене поцілувати, але насправді мене це роздратувало. Я не перший репортер, якому довелося зіткнутися з цим. І, на жаль, явно не останній, – написала Кейт.

Some assume being on camera is glamorous. Sometimes it’s not. I laughed off this fan trying to kiss me at MNF, but I was PISSED! I’m not the first broadcaster to experience this & I won’t be the last, unfortunately. I truly love what I do, but this field can test you. pic.twitter.com/4kjTDqzd4G — Erin Kate Dolan (@erinkatedolan) October 23, 2019

Ерін Кейт Долан – працює репортером у букмекерській конторі PointsBet Sportsbook. Дівчині 23 роки. Кейт не лише в кадрі виглядає ефектно, але й регулярно тішить своїх прихильників в Instagram знімками.























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Сама гра між Джетс та Петріотс завершилася перемогою Нбю-Інгленд з рахунком 33:0.

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Фото: ERIN DOLAN