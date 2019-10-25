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Факти / Спорт

Яремчук та Шабанов потрапили до символічної збірної 3-го туру Ліги Європи

УЄФА включив двох українських футболістів до символічної збірної третього туру групового етапу Ліги Європи.

Роман Яремчук

Форвард бельгійського Гента Роман Яремчук та захисник київського Динамо Артем Шабанов потрапили до збірної туру Ліги Європи.

Читайте: Ліга Європи-2019/20: календар та результати матчів

Роман Яремчук став автором дублю у ворота німецького Вольфсбурга (2:2), що допомогло буйволам уникнути поразки у матчі, програючи з різницею у два м’ячі.

Завдяки голу Артема Шабанова київське Динамо не зазнало ганебної поразки на власному полі від Копенгагена, зігравши внічию 1:1.

Ще один представник України у єврокубках – Олександрія матч проти Сент-Етьєна у Франції теж завершила внічию.

Збірна 3-го туру Ліги Європи за версією УЄФА:

Дивіться повний огляд матчу Динамо – Копенгаген у третьому турі Ліги Європи.

Джерело: УЄФА

Фото: Getty Images

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