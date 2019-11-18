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Факти / Спорт

Ціціпас переміг на Підсумковому турнірі ATP

Стефанос Ціціпас обіграв Домініка Тіма у фіналі Підсумкового турніру ATP у Лондоні.

Стефанос Циципас выиграл Итоговый турнир ATP

Грецький тенісист Стефанос Ціціпас зустрічався у фіналі Підсумкового турніру ATP з австрійцем Домініком Тімом.

Матч, який пройшов у Лондоні, тривав 2 години та 37 хвилин та завершився перемогою Ціціпаса з рахунком 6:7 (6:8), 6:2, 7:6 (7:4).

Стефанос зробив 9 ейсів та не допустив жодної подвійної помилки. Домінік зробив 8 подач на виліт та допустив 3 подвійні помилки.

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Грек вперше виступав на дорослому Підсумковому турнірі. На шляху до трофею він переграв Данила Медвєдєва, Александра Звєрєва, Роджера Федерера та Домініка Тіма.

Ця перемога стала найбільшою в кар’єрі для Ціціпаса. Раніше грек перемагав лише на турнірах категорії 250 і вигравав титул Next Gen. Успішний виступ у Лондоні приніс Стефаносу 1300 очок та €1,61 млн.

Нагадаємо, у фіналі Підсумкового турніру WTA австралійка Ешлі Барті обіграла Еліну Світоліну.

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