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Факти / Спорт

Знайшли останки тіла дочки бійця UFC Харріса, яка зникла місяць тому

Пошук 19-річної доньки бійця UFC Волта Харріса закінчився трагічно.

Аня Бланшард

В окрузі Мейкон знайдені останки людського тіла, які, ймовірно, належать Ані Бланшард – падчерці бійця UFC Волта Харріса.

— Можу підтвердити, що людські останки були знайдені в окрузі Мейкон. Є вагомі підстави підозрювати, що вони належать Ані Бланшард, – заявив окружний прокурор Брендон Гьюз.

Сім’ю бійця поліція вже проінформувала.

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19-річна Аня Хейлі Бланшард зникла в ніч з 23 на 24 жовтня. Через це Харріс відмовився від бою з Алістаром Оверімом, який мав пройти 7 грудня.

Раніше Факти ICTV писали, що 26-річна спортсменка Саїда Алетаха померла в результаті травм, отриманих під час поєдинку з кікбоксингу.

Фото: ABC 3340

Джерело: CBS42

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