Букмекери дали прогноз на фінальний матч Ліверпуль — Фламенго у рамках Клубного чемпіонату світу 2019.
Ліверпуль та Фламенго зустрінуться у суботу, 21 грудня, у фіналі Клубного чемпіонату світу 2019. Матч пройде у Досі на Міжнародному стадіоні Халіфа. Початок матчу о 19.30.
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На думку букмекерів фаворитами матчу є підопічні Юргена Клоппа. На перемогу Ліверпуля приймають ставки з коефіцієнтом 1.45. Успіх стерв’ятників оцінюють в 6.50. Нічийний результат зустрічі — 5.10.
Також Факти ICTV розповідали, що Юрген Клопп передразнив тренера Монтеррея, який просив картку у судді для гравця червоних в 1/2 фіналу КЧМ.
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