Провів бій і через два дні отримав кулю: в США вбили кубинського боксера

Кубинського боксера застрелив напарник після конфлікту під час підробітку на фермі.
У понеділок, 23 грудня, в Майамі застрелили кубинського боксера Йендріса Родрігеса Вальдеса.
Спортсмен трохи раніше, в суботу, провів свій останній бій на боксерському рингу.
– Боягуз забрав життя одного з наших спортсменів. Цієї суботи він провів один із найкращих своїх боїв у професійній кар’єрі. Вальдес, спочивай із миром, – написав керівник спортивного комплексу, де тренувався кубинський боксер, Осмірі Фернандес.
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У Вальдеса нібито стався конфлікт із напарником, з яким він підробляв на фермі перед Різдвом. Під час забою свиней вони посварилися, після чого напарник смертельно поранив спортсмена з вогнепальної зброї.
Нагадаємо, 32-річна американка Кеті Коллінз, яка виступала в ММА, померла від аневризми головного мозку.
Джерело: Boxing Scene
Фото: El Nuevo Herald