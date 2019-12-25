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Факти / Спорт

Провів бій і через два дні отримав кулю: в США вбили кубинського боксера

Кубинського боксера застрелив напарник після конфлікту під час підробітку на фермі.

Провів бій і через два дні отримав кулю: в США вбили кубинського боксера

У понеділок, 23 грудня, в Майамі застрелили кубинського боксера Йендріса Родрігеса Вальдеса.

Спортсмен трохи раніше, в суботу, провів свій останній бій на боксерському рингу.

– Боягуз забрав життя одного з наших спортсменів. Цієї суботи він провів один із найкращих своїх боїв у професійній кар’єрі. Вальдес, спочивай із миром, – написав керівник спортивного комплексу, де тренувався кубинський боксер, Осмірі Фернандес.

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У Вальдеса нібито стався конфлікт із напарником, з яким він підробляв на фермі перед Різдвом. Під час забою свиней вони посварилися, після чого напарник смертельно поранив спортсмена з вогнепальної зброї.

Нагадаємо, 32-річна американка Кеті Коллінз, яка виступала в ММА, померла від аневризми головного мозку.

Джерело: Boxing Scene

Фото: El Nuevo Herald

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