PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Пристрасний поцілунок двох рефері перед початком матчу у Бразилії

Перед стартом товариського матчу у Бразилії двоє рефері з суддівської бригади поцілувалися.

Поцелуй рефери

До складу суддівської бригади увійшли двоє чоловіків та двоє жінок, однією з них була Фернанда Коломбо, яка прославилася своїм тролінгом з хустинкою замість жовтої картки.

Читайте: Жінка-арбітр показала Кака жовту картку і одразу зробила з ним селфі

Саме Коломбо пристрасно поцілував її колега арбітр. З відео видно, що Фернанда було не проти.

Товариська зустріч проходила у формі 7 на 7.

Нагадаємо, у липні Коломбо пожартувала над одним з футболістів матчу всіх зірок чемпіонату Еквадору.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка