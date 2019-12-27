Пристрасний поцілунок двох рефері перед початком матчу у Бразилії

Перед стартом товариського матчу у Бразилії двоє рефері з суддівської бригади поцілувалися.

До складу суддівської бригади увійшли двоє чоловіків та двоє жінок, однією з них була Фернанда Коломбо, яка прославилася своїм тролінгом з хустинкою замість жовтої картки.

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Саме Коломбо пристрасно поцілував її колега арбітр. З відео видно, що Фернанда було не проти.

Товариська зустріч проходила у формі 7 на 7.

Нагадаємо, у липні Коломбо пожартувала над одним з футболістів матчу всіх зірок чемпіонату Еквадору.