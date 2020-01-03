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Факти / Спорт

Бій за участю українського боксера визнали найкращим у 2019 році

Поєдинок Головкін – Дерев’янченко став боєм року за версією видання BoxingScene.

Головкин - Деревянченко

Бій між казахстанцем Геннадієм Головкіна та українцем Сергієм Дерев’янченком за титули IBF та IBO став поєдинком року за версією видання BoxingScene.

Читайте: Хірн назвав ймовірну дату бою Усик – Чісора

Зустріч пройшла на легендарній арені Madison Square Garden у Нью-Йорку 5 жовтня та завершився спірною перемогою казаха одноголосним рішенням суддів.

— Обидва боксери показали сталеві підборіддя і неймовірну стійкість, – пишуть у BoxingScene.

Раніше видання The Ring назвало найкращого боксера та бій року.

Джерело: Boxing Scene

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