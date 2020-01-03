Поєдинок Головкін – Дерев’янченко став боєм року за версією видання BoxingScene.
Бій між казахстанцем Геннадієм Головкіна та українцем Сергієм Дерев’янченком за титули IBF та IBO став поєдинком року за версією видання BoxingScene.
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Зустріч пройшла на легендарній арені Madison Square Garden у Нью-Йорку 5 жовтня та завершився спірною перемогою казаха одноголосним рішенням суддів.
— Обидва боксери показали сталеві підборіддя і неймовірну стійкість, – пишуть у BoxingScene.
Раніше видання The Ring назвало найкращого боксера та бій року.
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