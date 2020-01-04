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Факти / Спорт

В ДТП загинув футболіст Натаель Жюлан

Французький футболіст з клубу Генгама Натаель Жюлан загинув в автокатастрофі.

Натаель Жюлан

23-річний нападник клубу Генгама Натаель Жюлан потрапив у ДТП, коли повертався з тренування.

У результаті автокатастрофи Жюлан загинув.

Аварія сталася на очах одного з партнерів футболіста з команди, який їхав слідом за ним.

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За його словами, Жюлан був в автомобілі один. Йому не вдалося впоратися з керуванням, у результаті чого автомобіль занесло.

Наразі точна причина ДТП невідома.

– Клуб Генгам знаходиться в жалобі. Ми були вкрай засмучені, коли дізналися про смерть нашого футболіста Натаеля Жюлана. Всі працівники клубу висловлюють глибокі співчуття родині Натаеля, – повідомили у клубі.

Факти ICTV також писали про те, що у віці 33 років помер казахстанський футболіст Сергій Карімов.

Джерело: L’equipe

Фото: En Avant Guingamp

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