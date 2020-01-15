Суперфан Динамо Парамон впав у кому

Легендарний вболівальник київського Динамо та його жива легенда Сергій Заборовський (Парамон) потрапив до реанімації.

Парамон їхав з роботи у маршрутці та втратив свідомість, після чого його доправили в реанімацію, четвертої міської лікарні, де він знаходить у комі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Олександр Геєнко.

Парамон вболіває за київський клуб з 1967 року. Також відомо, що легендарний наставник Динамо Валерій Лобановський звертався до суперфана лише по імені та по-батькові.

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Понад 30 років суперфан відвідував усі матчі київського клубу. Після інциденту у матчі Ліги Європи сезону-2010/11 проти Браги, коли Сергій Заборовський намагався дати копняка лайнсмену, керівництво Динамо позбавило його привілеїв і Парамон став відвідувати матчі у статусі звичайного вболівальника.

Відомо, що Заборовський певний час працював двірником в аеропорту Жуляни та інколи отримував допомогу від Динамо.

Раніше Факти ICTV писали, як вболівальники київського Динамо відсвяткували день народження Степана Бандери.

Джерело: Олександр Геєнко

Фото: 1927.kiev.ua