Аліссон розплакався під час обряду хрещення Роберто Фірміно

Форвард збірної Бразилії та Ліверпуля Роберто Фірміно пройшов обряд хрещення.
На ньому були присутні деякі члени сім’ї бразильця, а також одноклубник Аліссон Бекер. Голкіпер взяв безпосередню участь у церемонії хрещення свого друга, після чого не стримав сліз, як і дружина Фірміно Лариса.
— Мій найбільший титул – твоя любов, Ісус, – написав 28-річний футболіст, виклавши відеоролик з церемонії.
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У 2019 році Фірміно разом з Ліверпулем виграв три турніри – Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу. Зі збірною Бразилії він став переможцем Копа Америка 2019.
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Нагадаємо, у листопаді 2019 року екс-футболіст Ліверпуля Філіппе Коутінью похрестився у власній ванній.
Фото: Roberto Firmino