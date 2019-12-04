Вбивця прийомної доньки бійця UFC Волта Харріса може бути засуджений до смертної кари.

Для вбивці доньки бійця UFC Волта Харріса Ані Бланшард прокуратура Алабами вимагає смертної кари.

У вбивстві 19-річної дівчини звинувачують 30-річного Ібрагіма Язіда, який спершу викрав Бланшард, а потім застрелив з вогнепальної зброї.

Читайте: У Британії померла 26-річна бійчиня після поразки на турнірі з кікбоксингу

Справу перекваліфікували з викрадення на вбивство після того, як знайшли останки тіла Бланшард.

Обвинуваченими проходять ще двоє: Антуан Фішер підозрюється в допомоги Язіду при викраденні і позбавленні доказів, а Девіда Лі Джонсона у перешкоджанні розслідуванню.

Аня Бланшард пропала в ніч з 23 на 24 жовтня, 26 листопада поліція знайшла її тіло.

Фото: Escambia County Jail, Facebook