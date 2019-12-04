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Факти / Спорт

Прокуратура вимагає для вбивці доньки бійця UFC смертної кари

Вбивця прийомної доньки бійця UFC Волта Харріса може бути засуджений до смертної кари.

Аня Бланшард

Для вбивці доньки бійця UFC Волта Харріса Ані Бланшард прокуратура Алабами вимагає смертної кари.

У вбивстві 19-річної дівчини звинувачують 30-річного Ібрагіма Язіда, який спершу викрав Бланшард, а потім застрелив з вогнепальної зброї.

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Справу перекваліфікували з викрадення на вбивство після того, як знайшли останки тіла Бланшард.

Обвинуваченими проходять ще двоє: Антуан Фішер підозрюється в допомоги Язіду при викраденні і позбавленні доказів, а Девіда Лі Джонсона у перешкоджанні розслідуванню.

Аня Бланшард пропала в ніч з 23 на 24 жовтня, 26 листопада поліція знайшла її тіло.

Фото: Escambia County Jail, Facebook

Джерело: AP News

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