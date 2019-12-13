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Факти / Спорт

Трьох іспанських футболістів засудили до 38 років за зґвалтування неповнолітньої

Іспанські футболісти Карлос Куадрадо, Віктор Родрігес і Рауль Кальво отримали по 38 років в’язниці за зґвалтування 15-річної дівчинки.

Трое испанских футболистов приговорены к 38 годам тюрьмы

24-річний Карлос Куадрадо, 22-річний Віктор Родрігес та 19-річний Рауль Кальво визнані винними у зґвалтуванні 15-річної дівчини в апартаментах в містечку Аранда де Дуеро, що на півночі Іспанії.

У 2017 році чоловіки покликали дівчину до орендованої квартири, де напоїли та зґвалтували.

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Футболісти не визнали свою вину: за їхніми словами вони дійсно знаходилися у тій квартирі, але сексу з підлітком в них не було. Також вони заявили, що не знали точного віку дівчинки.

Хоча їх засудили до 38 років позбавлення волі, вони відбуватимуть 20-річний термін відповідно до чинного іспанського законодавства.

Куадрадо, Родрігес і Кальво виступали за клуб Арандіна з четвертої іспанської ліги.

Раніше Факти ICTV писали, що колишній чемпіон світу з боксу Карлос Балдомір засуджений до 18 років позбавлення волі за численні випадки сексуального насильства над однією з дочок.

Джерело: Independent

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