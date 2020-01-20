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Факти / Спорт

Хлопець Світоліної травмував руку через відеогру

Французький тенісист Гаель Монфіс не буде зніматися з Australian Open 2020 попри те, що отримав травму під час гри у відеогру.

— Я грав у відеогру в своїй спальні, і вдарив правою рукою по спинці ліжка. Справжнім лікуванням був би відпочинок, але, оскільки я не можу собі це дозволити, я прийняв протизапальні препарати і приклав лід. Я вже краще почуваюся, попри те, що після деяких тренувань доводиться витрачати день на відновлення, – сказав Монфіс.

21 січня Монфіс у першому колі Australian Open 2020 зустрінеться з тенісистом з Тайваня Лу Яньсюньом. Але французу підготуватися нормально до змагань завадила безглузда травма.

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Минулорічними переможцями Australian Open є серб Новак Джокович та японка Наомі Осака.

Нагадаємо, у Мельбурні відбулося жеребкування основної сітки Australian Open 2020. У цьому розіграші в основній сітці змагань зіграють п’ять українських тенісисток: Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Даяна Ястремська, Катерина Козлова та Катерина Бондаренко.

Джерело: AFP

Фото: Dreamstime

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