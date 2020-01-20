На Australian Open відкрили гендерно-нейтральні туалети

На головній арені тенісного турніру серії Grand Slam – Australian Open, Rod Laver Arena, відкрилися два гендерно-нейтральні туалети.

Перед вбиральнями висить табличка: Туалети для всіх гендерів. Будь-ласка, користуйтесь вбиральнями, в яких вам найбільш комфортно. Цими можуть користуватися всі, незалежно від гендерної ідентичності.

Окрім туалетів з нововведеннями, на арені функціонують звичні чоловічі та жіночі вбиральні.

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20 січня стартували матчі першого кола Australian Open, однак деякі організатори змушені були перервати через дощ. Турнір у Мельбурні триватиме до 1 лютого 2020 року.

Цього року призовий фонд Australian Open 2020 складає $43 млн.

Раніше Факти ICTV писали, що французький тенісист Гаель Монфіс не буде зніматися з Australian Open 2020 попри те, що отримав травму під час гри у відеогру.

Джерело: The Age