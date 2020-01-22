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Факти / Спорт

Грецьких фанатів вигнали з Australian Open. Вони звинуватили поліцію в расизмі

Близько 20 грецьких вболівальників видворили з матчу другого кола Australian Open за агресивну поведінку.

Вболівальники знаходилися на стадіоні, де гаряче підтримували свою співвітчизницю Марію Саккарі у матчі проти представниці Японії Нао Хібіно.

— Група людей отримала численні попередження під час матчу на корті №8 від судді, охорони і поліції. Після гри цих осіб попросили покинути турнір, – зазначили у поліції.

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У свою чергу вболівальники висловили своє невдоволення рішенням та діями поліції  і назвали інцидент расизмом.

— Це расизм. Ми раділи перемозі і святкували, як зазвичай, але люди вирішили, що це занадто. Але ми ж просто святкували і підтримали співвітчизницю, – сказав один з фанатів.

Сама гра завершилася перемогою грецької тенісистки Саккарі з рахунком 7:6 (7:4), 6:4. У наступному колі грекиня зіграє з американкою Медісон Кіз.

Нагадаємо, друга ракетка Українка Даяна Ястремська припинила виступи в одиночному розряді на Australian Open 2020 у другому колі.

Джерело: FOX Sports Australia

Фото: Dreamstime

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