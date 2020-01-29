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Факти / Спорт

Ліверпуль впевнено обіграв Вест Гем

У матчі 18-го туру чемпіонату Англії Вест Гем зустрівся з Ліверпулем в Лондоні на стадіоні Олімпійський.

Вест Гем: Фабіанскі, Масуаку, Крессвел, Огбонна, Діоп, Нгакія, Ноубл, Райс, Снодграсс, Лансіні, Аллер

Ліверпуль: Аліссон, Робертсон, ван Дейк, Гомес, Александер-Арнольд, Гендерсон, Вейналдум, Окслейд-Чемберлен, Салах, Орігі, Фірміно

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Перший гол в ворота Вест Гем забив Мохаммед Салах на 35 хвилині поєдинку, а 52-й – Окслейд-Чемберлен.

Цікаво, що вболівальники Вест Гема почали залишати трибуни ще до закінчення матчу.

Раніше Факти ICTV писали, що у матчі 23-го туру Ліверпуль обіграв Манчестер Юнайтед на Енфілді завдяки голам Ван Дейка та Салаха.

Фото: Dreamstime

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