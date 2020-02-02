Тоттенгем і Манчестер Сіті зустрічалися в рамках 25 туру англійської Прем’єр-ліги. Зустріч відбулася у Лондоні на стадіоні Тоттенгем Готспур та завершилася рахунком 2:0 на користь Тоттенгема.

Рахунок у матчі відкрив Стівен Бергвейн на 63-ій хвилині матчу. Другий гол у ворота суперників забив Сон Хин Мін на 72-ій хвилині.

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А от футболісти Манчестер Сіті у матчі не відзначилися забитими голами. Хоча спроби були у Ілкая Гюндогана, але йому не вдалося забити пенальті.

Зате відзначився Олександр Зінченко. На 60-ій хвилині матчу він отримав першу у своїй кар’єрі червону картку і вилучення з поля.

До слова, раніше Факти ICTV писали, що Манчестер Сіті поступився Манчестер Юнайтед, але пройшов у фінал Кубка ліги.