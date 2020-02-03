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Факти / Спорт

В Бразилії футболіст вдарив ногою по голові лежачого фаната

Матч між Фігейренсе та Аваї у бразильській Лізі Катаріненсе перервали через масові безлади на 21 хвилину.

Все почалося з вчинку хавбека Аваї Бруно Сілви, який йшов на заміну і спровокував фанатів суперників жестом, показавши рахунок матчу. Фанати влаштували безлади на трибунах, в які втрутилися правоохоронці.

Попри це, два фаната Фігейренсе прорвалися на поле і побігли до лави запасних Аваї. Одного з них повалив на землю футболіст з лави запасних, а потім Бруно Сілва підійшов до чоловіка і з усієї сили вдарив його ногою по голові.

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Поліцейські вивели вболівальника з поля, про стан його здоров’я не повідомляється.

Після того, як поліція нейтралізувала безлади, матч продовжили. Сама гра завершилася перемогою Аваї з рахунком 2:0.

Нагадаємо, у заключному турі бразильської Серії А поліція застосувала гранати проти фанатів.

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