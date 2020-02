Матч між Фігейренсе та Аваї у бразильській Лізі Катаріненсе перервали через масові безлади на 21 хвилину.

Все почалося з вчинку хавбека Аваї Бруно Сілви, який йшов на заміну і спровокував фанатів суперників жестом, показавши рахунок матчу. Фанати влаштували безлади на трибунах, в які втрутилися правоохоронці.

Попри це, два фаната Фігейренсе прорвалися на поле і побігли до лави запасних Аваї. Одного з них повалив на землю футболіст з лави запасних, а потім Бруно Сілва підійшов до чоловіка і з усієї сили вдарив його ногою по голові.

Читайте: Австралійський крикетист знявся з Кубка світу через напад мавпи

Поліцейські вивели вболівальника з поля, про стан його здоров’я не повідомляється.

WHAT ON EARTH! A Figueirense fan rushed to the Avai bench near the end of the game.

While a substitute player tackled him to the ground, Bruno Silva comes out of nowhere and kicks the fan in the head! pic.twitter.com/XRCACGAwfR

— Nitwik Football (@NitwikFootball) February 3, 2020