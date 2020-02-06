Мессі продовжує бунтувати у Барселоні. Тепер Лео побився з Тер Штегеном

Після поразки каталонців від Валенсії у 21-му турі чемпіонату Іспанії ходили чутки про розбірки на тренуванні блаугранас.

За інформацією іспанських ЗМІ, сутичка дійсно була між Ліонелем Мессі та голкіпером команди Марк-Андре Тер Штегеном. Гравці не поділили спірний м’яч, після чого між ними виник конфлікт.

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Днями Мессі різко відповів спортивному директору клуба Еріку Абідалю на його заяву, що деякі гравці свідомо працювали впівсили під керівництвом Ернесто Вальверде.

Також відомо, що аргентинець вперто вимагає відставки президента Барселони Хосепа Бартомеу та вимагає призначити Хаві Ернандеса головним тренером замість новопризначеного Кіке Сетьєна.

Нагадаємо, Валенсії впевнено переграла Барселону в рідних стінах у 21-му турі Прімери.

Джерело: La Razon