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Факти / Спорт

Барселона розгромила Леганес та вийшла до 1/4 фіналу Кубка Іспанії

Барселона зустрічалася з Леганесом в рамках матчу 1/8 фіналу Кубка Іспанії. Зустріч пройшла у Барселоні на стадіоні Камп Ноу і завершилася перемогою Барселони з рахунком 5:0.

Рахунок у матчі на 4-й хвилині відкрив Антуан Грізманн після пасу від Нельсона Семеду. Ще до перерви Ліонель Мессі асистував Клеману Ленгле, який подвоїв перевагу каталонців.

У другому таймі Мессі довів рахунок до розгромного. На 77-й хвилині відзначився півзахисник каталонців Артур Рамос. У кінці Мессі оформив дубль.

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Голи:

  • 1:0 – 4 Грізманн;
  • 2:0 – 27 Лангле;
  • 3:0 – 59 Мессі;
  • 4:0 – 78 Артур;
  • 5:0 – 89 Мессі.

Перемога дозволила підопічним Кіке Сетьєна вийти до чвертьфіналу Кубка Іспанії.

Раніше до 1/4 фіналу пробився Реал Сосьєдад, який обіграв Осасуну, та Вільярреал, який декласував Райо Вальєкано.

Нагадаємо, перед матчем Валенсія – Барселона фанати перетворили околиці Местальї у місце бойових дій.

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