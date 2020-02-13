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Факти / Спорт

МЮ відмовився заселятися в готель, де проживав китайський клуб

Манчестер Юнайтед змінив готель на тренувальному зборі в іспанській Марбельї через побоювання коронавірусу.

Спершу червоні дияволи планували жити в готелі Westin La Quinta Golf Resort and Spa у Бенаавісі, але коли керівництво англійського клубу дізналося, що кілька днів тому у цьому ж готелі перебував китайський Далянь Іфан, який очолює Рафа Бенітес, то змінили своє рішення.

В результаті футболістів МЮ переселили в інший готель – Kempinski.

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Причиною зміни готелю клубом став страх заразитися коронавірусом, спалах якого стався у Китаї у грудні 2019 року.

Натомість у самому клубі причину зміну готелю не коментують. За словами представників команди, вони завжди вибирають найкращі місця для проживання з точки зору розташування, зручності та безпеки.

В компанії Marriott, яка володіє готелем Westin La Quinta Golf Resort and Spa теж від коментарів відмовилися.

Нагадаємо, через коронавірус Формула-1 вирішила перенести етап Гран-прі в Макао.

Джерело: Daily Mail

Фото: Dreamstime

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