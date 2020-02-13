Мілан та Ювентус зустрічалися в рамках першого матчу 1/2 фіналу Кубка Італії.

Зустріч пройшла на Сан-Сіро у Мілані і завершилася нічиєю з рахунком 1:1

Перший тайм матчу минув без голів, але після перерви Анте Ребич зумів відкрити рахунок після чудового пасу Кастильєхо, який навісив з правого флангу.

На 42 хвилині жовту картку отримав Тео Ернандес (Мілан) – за грубий фол проти Диба на лівому фланзі атаки своєї команди. Також на 72 хвилині він заробив другу жовту картку та видалення.

Відповідно, Мілан залишився у меншості.

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На 91 хвилині Роналду впевненим ударом з точки відправив м’яч по центру воріт, а Доннарумма кинувся в кут.

Таким чином Ювентус зрівняв рахунок.

Під час матчу Ювентус більше володів територіальною перевагою, але підопічні Піолі мали більше моментів біля воріт суперника.

Матч-відповідь команд відбудеться 4 березня у Турині.