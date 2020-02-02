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Факти / Спорт

Ювентус розгромив Фіорентину, Роналду двічі відзначився з пенальті

Ювентус приймав Фіорентину в матчі 22 туру Серії А. Зустріч пройшла у Турині на стадіоні Альянц.

Гра завершилася перемогою господарів з рахунком 3:0.

Рахунок у матчі відкрили на 40 хвилині. Гол забив Кріштіану Роналду. Він здорово пробив з точки в лівий нижній кут воріт.

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У другому таймі Рашид Геззал отримав жовту картку. Куадрадо кинувся в швидкісний прорив правим флангом, але був зупинений фолом з боку Геззаля.

Другий гол на 80 хвилині знову забив Роналду. Футболіст впевненим ударом з точки розвів м’яч і голкіпера по різних кутах воріт.

Третій гол Ювентус забив на 91 хвилині. П’янич виконав подачу з кутового з правого флангу у воротарський, де Де Лігт зіграв на випередження і ударом головою відправив м’яч точно в ціль.

Завдяки перемозі у скарбничці Ювентуса 54 очки і перша сходинка у турнірній таблиці. Фіорентина (25) йде чотирнадцятою.

Раніше Фіорентина зустрічалася з Аталантою в рамках матчу 1/8 фіналу Кубка Італії. Гра завершилася перемогою фіалок з рахунком 2:1.

Фото: Dreamstime

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